Матвей Сафонов провёл 50-й «сухой» матч в РПЛ – и это в 24 года

Молодой голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сегодня вечером провёл свой 50-й матч в рамках Премьер-лиги без пропущенных голов. Об этом сообщает телеграм-канал канала «Матч Премьер».

Напомним, что Сафонову 24 года. Он является выпускником знаменитой академии «Краснодара». Впервые за основную команду «быков» он сыграл ещё в 2017 году.

Всего в рамках текущего сезона у голкипера лидера РПЛ 12 пропущенных голов в рамках 18 матчей лиги. В восьми из них он ни разу не пропустил.

«Краснодар» благодаря победе над ЦСКА в 18-м туре РПЛ завершил первую часть сезона на первом месте турнирной таблицы.