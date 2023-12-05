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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин уверен, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке

05 Декабря 2023 • 20:34 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Краснодара» на попадание в топ-3 по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Конечно, «Краснодару» хочется уйти на перерыв лидером чемпионата, но им будет тяжело это сделать. Не думаю, что они смогут удержаться даже в тройке после зимней паузы. Максимум — третье место», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

На данный момент кубанский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, сумев в 17 матчах набрать 35 очков. На второй позиции находится «Зенит» (33), а замыкает тройку лидеров «Динамо» (31).

В заключительном туре РПЛ в этом календарном году «Краснодар» встретится с ЦСКА. Игра должна пройти 10 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
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