Булыкин уверен, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Краснодара» на попадание в топ-3 по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Конечно, «Краснодару» хочется уйти на перерыв лидером чемпионата, но им будет тяжело это сделать. Не думаю, что они смогут удержаться даже в тройке после зимней паузы. Максимум — третье место», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

На данный момент кубанский клуб возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, сумев в 17 матчах набрать 35 очков. На второй позиции находится «Зенит» (33), а замыкает тройку лидеров «Динамо» (31).

В заключительном туре РПЛ в этом календарном году «Краснодар» встретится с ЦСКА. Игра должна пройти 10 декабря.