Масалитин оценил выступление ЦСКА в первой части чемпионата России

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «армейского» клуба в первой части сезона-2023/24 РПЛ.

«Естественно, по своему потенциалу, если оценивать… Из ЦСКА ушёл только Медина. В целом состав остался, который в прошлом сезоне выиграл серебряные медали в чемпионате и выиграл Кубок. Все ждали продолжения и хотели от ЦСКА надежду на то, что команда составит достойную конкуренцию «Зениту». Самое главное, у «армейцев» в первой части сезоне нет стабильности. Могли сыграть хорошо, могли сыграть плохо в следующем матче. Сколько ничьих было? Наверное, больше всех.

Мотивация пропала, травмы помешали. А по молодёжи вообще отдельный вопрос. Почему Федотов не доверяет молодёжи? Ермаков не играет матчей 10-12, а ты его выпускаешь в сложном матче в Воронеже, с «Ростовом» тоже самое с Лукиным. Ну, если человек не играет 15 матчей, какая у тебя мотивация будет? Никакая! Ты вроде и хотел играть, а уже не хочешь, ты всё это пережил, мотивации нет», — сказал Масалитин.

После 17 туров ЦСКА идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. 10 декабря «армейцы» в рамках 18-го тура на выезде сыграют против «Краснодара».