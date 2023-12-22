Представитель Лелу: «Интереса из России на данный момент нет»

В агентстве «Sferico Sports», которое представляет интересы защитника «Каза Пии» Леонардо Лелу, сообщили, что речи о возможном переходе 23-летнего португальца в российский клуб сейчас не идёт.

Ранее сообщалось, что интерес к Лелу проявлял ЦСКА, однако сторонам так и не удалось прийти к соглашению.

«Интереса из России по Лелу в данный момент нет», — цитирует представителя агентства «РБ Спорт».

В текущем сезоне Лелу провёл за свою нынешнюю команду 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 3,5 миллиона евро.