Тренер ЦСКА Искаков исключил свой переход в «Спартак»

Тренер ЦСКА Мурат Искаков рассказал, согласится ли он пойти работать в «Спартак».

Специалист отметил, что сейчас такой вариант для него неприемлем. Однако Искаков не стал исключать свой возможный переход в «Зенит».

«Зенит»? Не знаю. Хочется отдать долгие годы работы в ЦСКА, добиться хороших результатов здесь. А о чём-то другом не думать», — приводит слова Искакова Sport24.

Напомним, в ЦСКА Искаков работает с 2022 года. Ранее он входил в тренерский штаб Владимира Федотова в «Сочи».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Отметим, что чемпионат России ушёл на длительную зимнюю паузу и возобновится он лишь весной следующего года.