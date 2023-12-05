Мор: «Краснодару» нужен классный нападающий, который будет сидеть под Кордобой»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить «Краснодару» в зимнее трансферное окно.

Эксперт считает, что «быкам» следует обратить внимание на оборону, а также рассмотреть возможное подписание нового нападающего.

«На первый взгляд, нужен классный форвард. Но как его уместить на поле с Кордобой? А если схему не трогать, возникает другой вопрос — где найти сильного форварда, который захочет сидеть под Кордобой? Если такой и отыщется, как тогда быть с Кокшаровым? Не всё безоблачно у «Краснодара» и в обороне», — цитирует Мора «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой следующий матч «быки» проведут 10 декабря против ЦСКА.