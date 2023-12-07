Чанов рассказал, при каком условии ЦСКА сможет бороться за чемпионство

Российский тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о перспективах «красно-синих» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Команда пропустила много мячей. Если бы такого не было, ЦСКА был бы в тройке. Если «армейцы» будут реализовывать моменты, они могут претендовать на первое место в РПЛ», — цитирует Чанова портал «РБ Спорт».

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 28 зачетных баллов.

В воскресенье, 10 декабря, подопечные Владимира Федотова встретятся на выезде с «Краснодаром». Игра 18-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:45 по московскому времени.