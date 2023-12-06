​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову

Бывший игрок московсого ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, какой европейский топ-чемпионат подошёл бы нападающему Фёдору Чалову.

«Думаю, что испанский. Фёдору нужно переходить туда, где больше идет упор на технику, а не физические данные», - слова Масалитина приводит «РБ Спорт».

Действующий контракт связывает Фёдора Чалова с ЦСКА до конца 2024 календарного года.

В чемпионате России сезона 2023/2024 Чалов отметился восемью забитыми голами. Форвард делит второе место в рейтинге бомбардиров сезона – выше идёт только зенитовец Матео Кассьерра (13 голов).