Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову

06 Декабря 2023 • 00:27 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Бывший игрок московсого ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, какой европейский топ-чемпионат подошёл бы нападающему Фёдору Чалову.

«Думаю, что испанский. Фёдору нужно переходить туда, где больше идет упор на технику, а не физические данные», - слова Масалитина приводит «РБ Спорт».

Действующий контракт связывает Фёдора Чалова с ЦСКА до конца 2024 календарного года.

В чемпионате России сезона 2023/2024 Чалов отметился восемью забитыми голами. Форвард делит второе место в рейтинге бомбардиров сезона – выше идёт только зенитовец Матео Кассьерра (13 голов).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Фёдор Чалов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
00:27
​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову
05 Декабря
20:51
Таранов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
20:41
Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
20:34
Булыкин уверен, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке
17:49
​ЦСКА показал обложку с Акинфеевым в стиле GTA
17:33
Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову 1
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
11:51
Мор: «Краснодару» нужен классный нападающий, который будет сидеть под Кордобой»
10:46
Чалов: «Файзуллаев уже два раза угощал нас пловом»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
09:51
Агент Батчи: «Мы с «Краснодаром» ещё ничего не подписывали»
09:35
Чалов: «Мечта вернуться в Европу есть» 1
09:18
Мор: «Обляков выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна»
04 Декабря
13:32
Обляков — о голе Мендеса: «Возможно, что погода пошла ему на пользу»
03 Декабря
19:30
Сафонов: Кордоба был неправ, нужно сдерживать себя
17:10
Обляков — о матче с «Ростовом»: «Неплохо было бы в валенках выскочить»
16:54
Балахнин: «ЦСКА выиграл, потому что «армейцы» лучше «Ростова»
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
00:27 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову
05 Декабря
23:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» надеются, что Бериша не будет прыгать в сторону тренеров команды
23:20 · Россия. Премьер-лига
​В «Ахмате» прокомментировали информацию о конфликте с представителями «Спартака»
22:50 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА назвал соперника на зимний сбор в Турции
22:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин посоветовал Плохой футболистке хорошее вино
21:28 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» отреагировали на информацию об интересе к Роше
21:10 · Россия. Премьер-лига
Раскрыто будущее Ромащенко в «Ахмате»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Таранов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
20:41 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
20:34 · Россия. Премьер-лига
Булыкин уверен, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке
19:56 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Я всё детство играл на морозе и ничего со мной не случилось» 1
19:39 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Если «Спартак» улучшит игру, сможет на что-то претендовать»
19:30 · Кубок России
​ЭСК рассмотрит удаление Карраскаля в игре с «Зенитом»
19:19 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» попросил ЭСК рассмотреть момент с Пиняевым
19:17 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Раньше Аршавин и Кержаков проходили мимо меня, теперь мы — лучшие друганы
Все новости
Рекомендуем