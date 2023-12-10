Колосков: «У ЦСКА характер покрепче, чем у «Краснодара»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Краснодаром».

«Трудно оценить шансы команд на победу, тут многое зависит от погоды. В мороз и снег бессмысленно предсказывать итог. Потому что каждая случайность может привести к голу. У футболистов ЦСКА характер покрепче, так что теоретически у них есть преимущество в плохую погоду. Всем известно, что техничным игрокам в неблагоприятных условиях очень непривычно и необычно. Повторюсь – сейчас это просто теоретические обсуждения. В такую погоду результат – дело случая. Две примерно равные команды. Явных преимуществ ни у кого нет», - сказал Колосков.

Матч пройдет в Краснодаре 10 декабря и начнется в 19:45 мск.