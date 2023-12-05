Агент Батчи: «Мы с «Краснодаром» ещё ничего не подписывали»

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, сообщил, что его клиент пока не продлевал контракт с клубом.

«Клуб предложил Батчи новый контракт, но сейчас рано о чём-то говорить. Мы ещё ничего не подписывали. Идут переговоры», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее Мариньо заявлял, что 25-летний анголец не планирует покидать южан в зимнее трансферное око.

Напомним, Батчи перешёл в «Краснодар» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 21 матч, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Анголы в 3,5 миллиона евро.