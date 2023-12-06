Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко заявил, что «Краснодар» не сможет обыграть ЦСКА

06 Декабря 2023 • 20:25 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Экс-полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Такое ощущение, что «Краснодар» не обыграет ЦСКА. ЦСКА — крепкий орешек, поэтому «Зенит» снова возглавит таблицу РПЛ. Думаю, «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Перед стартом 18-го тура подопечные Владимира Ивича лидируют в турнирной таблице РПЛ, а «красно-синие» идут на пятой позиции.

Встреча «Краснодара» и ЦСКА запланирована на 10 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:45 по столичному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Максим Деменко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
20:57
Агент Глебова: ЦСКА не отпустил Кирилла в аренду
17:52
​Дасаев: «Кто такой Гинер?» 1
17:33
​«До фонаря»: Дасаев отреагировал на слова Гинера о том, что Акинфеев его превосходит
16:15
​Овчинникова впечатляет игра Акинфеева
16:13
Обляков: «Файзуллаев даже в обороне помогает»
15:58
Мостовой: «Краснодару» нужно любой ценой побеждать ЦСКА»
15:31
​Акинфеев вспомнил, как начал играть под номером 35
15:26
​Алексей Березуцкий рассказал о прозвище Акинфеева
14:51
​Гинер: «С уважением отношусь к Яшину и другим, но, по-моему, Акинфеев уже поставил все рекорды»
12:08
Сенников: «ЦСКА может преподнести «Краснодару» сюрприз»
11:45
Дьяков объяснил, почему «Краснодар» начнёт терять очки по ходу чемпионата России
11:25
Масалитин оценил выступление ЦСКА в первой части чемпионата России
11:21
Агент высказался об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Олимпиакоса» Бьелю
11:06
«Атлетико Минейро» может выкупить Фукса у ЦСКА
10:33
ЦСКА пожелал успехов Фуксу
10:14
«Краснодар» может усилиться полузащитником «Олимпиакоса»
09:39
Защитник ЦСКА Фукс продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»
00:27
​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову
05 Декабря
20:51
Таранов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
20:41
Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
20:34
Булыкин уверен, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке
17:49
​ЦСКА показал обложку с Акинфеевым в стиле GTA
17:33
Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову 1
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
11:51
Мор: «Краснодару» нужен классный нападающий, который будет сидеть под Кордобой»
10:46
Чалов: «Файзуллаев уже два раза угощал нас пловом»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
09:51
Агент Батчи: «Мы с «Краснодаром» ещё ничего не подписывали»
09:35
Чалов: «Мечта вернуться в Европу есть» 1
09:18
Мор: «Обляков выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна»
04 Декабря
16:07
Курбанов: «Хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар»
13:32
Обляков — о голе Мендеса: «Возможно, что погода пошла ему на пользу»
03 Декабря
19:30
Сафонов: Кордоба был неправ, нужно сдерживать себя
17:10
Обляков — о матче с «Ростовом»: «Неплохо было бы в валенках выскочить»
16:54
Балахнин: «ЦСКА выиграл, потому что «армейцы» лучше «Ростова»
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
21:35 · Россия. Премьер-лига
Зазулин обвинил Джикию в пропущенных голах «Спартака»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Глебова: ЦСКА не отпустил Кирилла в аренду
20:48 · Россия. Премьер-лига
Шавло: Бериша уже давно всех провоцирует, но судьи побаиваются в Грозном
20:37 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — об игре в сильный мороз: «Надел перчатки, шапку — и вперёд, показывать искромётный футбол»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Деменко заявил, что «Краснодар» не сможет обыграть ЦСКА
20:17 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — лучший футболист 17-го тура РПЛ по версии Whoscored
20:01 · Россия. Премьер-лига
Виталий Шитов: Надеюсь, у «Крыльев Советов» есть шансы занять призовое место
19:54 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Если бы Пиняева удалили, наверное, были бы правы»
19:49 · Россия. Премьер-лига
​В «Ахмате» высказались о премиальных за победу над «Спартаком»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал лучшего тренера РПЛ в 2023 году
19:29 · Россия. Премьер-лига
Гранат не верит в изменения в российском футболе после возвращения системы «весна-осень»
19:23 · Россия. Премьер-лига
​Андрей Федун призвал лучше составлять календарь РПЛ
18:55 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Динамо» может побороться за чемпионство»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Матч «Локомотив» - «Урал» откроет Гена Букин
18:46 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз считает, что у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство
Все новости
Рекомендуем