Деменко заявил, что «Краснодар» не сможет обыграть ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Такое ощущение, что «Краснодар» не обыграет ЦСКА. ЦСКА — крепкий орешек, поэтому «Зенит» снова возглавит таблицу РПЛ. Думаю, «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Перед стартом 18-го тура подопечные Владимира Ивича лидируют в турнирной таблице РПЛ, а «красно-синие» идут на пятой позиции.

Встреча «Краснодара» и ЦСКА запланирована на 10 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:45 по столичному времени.