​Овчинникова впечатляет игра Акинфеева

Известный в прошлом футболист Сергей Овчинников ответил на вопрос, какого голкипера он бы выделил в уходящем 2023 году.

«Я не открою Америки, если скажу, что Игорь Акинфеев показывает очень хороший уровень игры. Я не размышляю критериями, является ли он лучшим вратарем за год или за этот сезон. Да, его игра пока впечатляет, мне нравится», - цитирует Овчинникова ТАСС.

ЦСКА в настоящий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт в воскресенье, 10 декабря, - против «Краснодара» на выезде.

Игорь Акинфеев в сезоне 2023/2024 провёл 16 матчей. В них 37-летний голкипер пропустил 19 голов.