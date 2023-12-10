Игонин: «Краснодар» заслуженно занимает первое место

Бывший футболист питерского «Зенита» Алексей Игонин высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

Специалист отметил, что «быки» заслуженно занимают первое место в турнирной таблице, ведь они доказали это не только своей красочной игрой.

«Команде в некоторых матчах пришлось терпеть, вырывать результат в концовке. Эта черта может дать им возможность бороться за чемпионство до конца», - заявил Игонин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Владимира Ивича ушли на зимний перерыв в лидерах турнирной таблицы, опережая питерский «Зенит», который идёт на второй позиции, на два балла.