Мостовой: «Краснодару» нужно любой ценой побеждать ЦСКА»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

Эксперт отметил, что предстоящая встреча имеет большое значение для «Краснодара», который получил возможность закрепиться на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. При этом, по мнению Мостового, «быки» не знают, как играть без своего нападающего Джона Кордобы, который в настоящий момент отбывает дисквалификацию.

«Краснодару» повезло, что «Зенит» проиграл в 17-м туре, матч против ЦСКА будет очень важным для команды Ивича. Нужно любой ценой побеждать ЦСКА, хотя без Кордобы это будет тяжело», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 10 декабря. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.