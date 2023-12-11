Гришин: «ЦСКА нужно подписать опорного полузащитника»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о поражении «армейцев» в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Специалист считает, что в первом тайме ЦСКА владел преимуществом, однако вторая половина встречи осталась за «Краснодаром», благодаря чему «быки» и смогли добиться успеха.

Также Гришин поделился мнением о том, какую позицию необходимо усилить московскому клубу в зимнее трансферное окно, чтобы бороться за попадание в тройку призёров.

«Для меня, однозначно, это опорный полузащитник. Надо брать мощного футболиста разрушительного плана. ЦСКА-то неплохо укомплектован, просто проблема была в том, что линия обороны выпадала», — приводит слова Гришина Metaratings.

После 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. От третьего «Динамо» «армейцы» отстают на четыре балла. Матчи чемпионата России возобновятся в марте 2024 года.