Силкин: «Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нынешнем сезоне.

По мнению специалиста, армянский футболист прибавил во всех компонентах своей игры и уже готов к тому, чтобы отправиться выступать в Европу.

«Сперцян — один из лидеров «Краснодара», он ведёт игру команды. Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 18 миллионов евро.