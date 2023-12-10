Фантастика! «Краснодар» урвал победу над ЦСКА в концовке и стал «зимним чемпионом» РПЛ

В матче «Краснодар» – ЦСКА на финише футбольного года определялось, кто уйдёт на зимний перерыв лидером турнирной таблицы РПЛ.

Для возвращения на первую строчку «Краснодару» нужна была только победа над «армейцами». Ничья с ЦСКА сравнивала бы «чёрно-зелёных» с «Зенитом» по количеству набранных очков, и тогда в дело вступали бы дополнительные показатели. По очным встречам у «Краснодара» и «Зенита» сейчас равенство. Следующий критерий – число побед. Их у петербуржцев в таком случае было бы больше.

Что касается ЦСКА, то «красно-синих» вряд ли устраивало бы седьмое место по итогам первой крупной части сезона. Чтобы подняться повыше, «армейцам» также требовалась только победа в отчётной встрече. Тогда команда Владимира Федотова поднималась бы на четвёртое место с обходом «Локомотива» при равенстве очков за счёт выигрыша в личной встрече.

Ивич по сравнению со стартовым составом предыдущего матча сделал три замены в каждой линии, исключая вратарскую. Одна из них была вынужденной – Арутюнян вместо травмированного Оласы. В центре поля не нашлось место Баньяцу, зато нашлось Ахметову. Ну и в атаку вышел сразу Мозес Кобнан, а молодой Кокшаров остался на скамейке. Кордоба, напомним, всё ещё дисквалифицирован.

Федотов оставил предыдущую версию своего стартового состава. Обляков, Чалов, Файзуллаев – эту троицу хозяевам нужно было опасаться больше всего. Гости быстро взяли мяч под свой контроль. На шестой минуте Роша низовым продольным пасом прорезал среднюю линию «Краснодара», и Чалов опасно пробивал из полукруга в левый угол. Сафонов тут вступил в дело и не сплоховал, отразив снаряд в сторону.

Вскоре Чалов отдал слева в центр на Файзуллаева, чей удар накрыл Арутюнян. В общем, не удалось «армейцам» сделать быстрый гол из своего преимущества. Потом «Краснодар» чуть освоился на родном поле, отметился парой подходов. Выстрел Ахметова с левого полуфланга был заблокирован, а Батчи приложился выше цели. «Быки» остались верны себе – они единственные ничего не забили в этом сезоне РПЛ в первые пятнадцать минут матчей.

Полумоменты, впрочем, возникать продолжали. Келлвен подал справа со штрафного – Роша головой пробил мимо. Олусегун после розыгрыша слева хозяйского углового закрутил мяч к правому углу в руки Акинфеева. Гайич ударил со второго этажа в ногу Волкова. Батчи потом простреливал слева, а Сперцян – справа, с касанием Акинфеева. В обоих случаях у «быков» некому было замыкать дальний угол.

Всплеск «Краснодара» произошёл к тридцатой минуте, а дальше снова мяч преимущественно находился во владении «красно-синих», игравших в белой форме. Угрожать воротам Сафонова чрезвычайно серьёзно гостям не удавалось. Чалов не ставил перед Матвеевым неразрешимых задач, били мимо Мойзес и Зделар. Со стороны хозяев пораньше крутнул вне створа Арутюнян, смещаясь с левого края.

Реклама

На второй тайм «быки» вышли реально заряженными. Видимо, подействовала установка Ивича в перерыве. Предстоял последний тайм в году – тут надо было выложиться по полной, экономить силы не на что. Краснодарцы и давили, и быстро вступали в отбор, и отнимали себе мячи. Но не забивали. В частности, Олусегун высоко обокрал Рошу, и пока Акинфеев не был готов, пробил рядом с ближним углом.

«Армейцы» отвели игру от своих ворот, перевели дух на четырёх угловых в атаке. Келлвен с правого фланга с игры и вовсе едва не закинул мяч в ближний угол – Сафонов успел перестроиться и выручить. Далее уже в контратаке Дугласу не хватило точности из зоны правого инсайда. Хозяева утратили инициативу. Гайич после передачи с правого фланга пробил мимо. Потом Сафонов отбил удар Чалова со средней дистанции, а на добивании Гайич пробил во вратаря и мячом, и коленом. Медицинская помощь потребовалась Матвею.

Около 80-й минуты «чёрно-зелёные» дважды оказывались близки к пропущенному голу. Файзуллаев слева коварно доставлял или бил в дальний угол – Сафонов справился с неудобным отскоком от газона и сделал сэйв. Кроме того, Лукин шикарно выписал влево на Файзуллаева, а тот отправил мяч почти параллельно створу.

Казалось, так и не доиграются до голов обе команды, но у фортуны были другие планы. Зенитовцам, смотревшим этот матч, пришлось расстроиться в концовке. Краснодарцы прибавили на последних минутах и заработали штрафной на левом фланге. Сперцян со стандарта ахнул в крестовину – далее угловой на правом краю. И с этого корнера Сперцян отдал пас на ближнюю штангу Кривцову.

Такая домашняя заготовка стала для гостей роковой – они проспали, как Никита вонзил мяч в сетку (1:0). «Краснодар» – «зимний чемпион» РПЛ! Не первый уже раз команда Ивича вырывает себе победу на последних минутах. Это ли не чемпионская поступь (не только «зимняя», но и всеобщая)? Ответ узнаем следующей весной.

Кирилл Иванцов