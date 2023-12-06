​«До фонаря»: Дасаев отреагировал на слова Гинера о том, что Акинфеев его превосходит

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что вратарь Игорь Акинфеев превзошёл Рината Дасаева и Льва Яшина. Комментарий по поводу слов функционера дал сам Дасаев.

«Они считают так? Да и пусть считают, мне плевать. Не надо мне такое рассказывать. Люди сами всё понимают. Мне до фонаря такие высказывания, я с ним не согласен», - цитирует Дасаева Sport24.

Отметим, что Ринат Дасаев является серебряным призёром чемпионата Европы 1988 года. Тогда в финале континентального футбольного форума сборная СССР проиграла Нидерландам со счётом 0:2. Дасаев пропустил по голу от Руда Гуллита и Марко ван Бастена.

Что до Игоря Акинфеева, то на международном уровне со сборной России он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.