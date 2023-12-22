Кобелев: «Не люблю подводить промежуточные итоги сезона»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что пока преждевременно подводить итоги чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Кобелев допускает, что весной следующего года нынешние лидеры способны выступить хуже.

«Не люблю подводить промежуточные итоги. Перерыв три месяца очень большой, будет трансферное окно, сложно что‑то предугадать. Это можно будет сделать, только зная, уйдут ли из «Зенита», «Динамо», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» ключевые игроки», — приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

Отметим, что прямо сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который продлится до марта 2024 года. Действующим чемпионом РПЛ является санкт-петербургский «Зенит».