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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» может подписать бразильца в защиту

05 Августа 2022 • 16:25 Комментировать

В летнее трансферное окно оборонительную линию «Краснодара» может пополнить Лео Перейра. Клуб Российской премьер-лиги в настоящий момент ведёт переговоры с «Фламенго» по 26-летнему бразильцу, о чём стало известно sport24.

Лео Перейра выступает на позиции центрального защитника. Ранее футболист выступал в родной Бразилии и США (был период аренды в «Орландо»).

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Лео Перейру в 3,5 миллиона евро.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в субботу, 6 августа. Команда Александра Сторожука будет принимать «Локомотив».  

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Краснодар Трансферы футбола - лето 2022 Лео Перейра
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