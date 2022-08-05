​«Краснодар» может подписать бразильца в защиту

В летнее трансферное окно оборонительную линию «Краснодара» может пополнить Лео Перейра. Клуб Российской премьер-лиги в настоящий момент ведёт переговоры с «Фламенго» по 26-летнему бразильцу, о чём стало известно sport24.

Лео Перейра выступает на позиции центрального защитника. Ранее футболист выступал в родной Бразилии и США (был период аренды в «Орландо»).

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Лео Перейру в 3,5 миллиона евро.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в субботу, 6 августа. Команда Александра Сторожука будет принимать «Локомотив».