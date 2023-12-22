Кобелев: «Краснодару» очень тяжело играть одним составом, необходимо купить 2-3 игроков»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о том, что необходимо «Краснодару» для сохранения лидерства в турнирной таблице РПЛ по ходу весенней части сезона.

По мнению специалиста, «быкам» не хватает глубины состава, поэтому команда нуждается в новых футболистах, которые помогут ей не только в чемпионате России, но и в Кубке страны.

«Мы видим, что «Краснодару» очень тяжело играть одним составом. Те же «Динамо» и «Зенит» имеют игроков обоймы, которые могут перевернуть игру, выйдя на замену. «Краснодару» необходимо купить 2-3 игроков», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Первым соперником «быков» по весенней части сезона станет казанский «Рубин». Эта игра состоится в начале марта следующего года.