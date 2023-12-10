Юран назвал «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

По мнению специалиста, «Краснодар» имеет больше шансов добиться в предстоящей встрече успеха, так как «быки» захотят уйти на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата, а «армейцам» было сложно проводить полноценные тренировки из-за слишком холодной погоды в Москве.

«Думаю, у «Краснодара» больше шансов. Во-первых, там будет полный стадион, во-вторых, мотивация. Плюс непонятно, как готовился к этой игре ЦСКА. В Москве ведь тоже очень холодно», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря. Начало — в 19:45 по московскому времени. Отметим, что сейчас «быки» опережают «красно-синих» в турнирной таблице РПЛ на семь очков.