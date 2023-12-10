Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран назвал «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА

10 Декабря 2023 • 15:38 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
Через 2 ч. 36 мин.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

По мнению специалиста, «Краснодар» имеет больше шансов добиться в предстоящей встрече успеха, так как «быки» захотят уйти на зимнюю паузу в статусе лидера чемпионата, а «армейцам» было сложно проводить полноценные тренировки из-за слишком холодной погоды в Москве.

«Думаю, у «Краснодара» больше шансов. Во-первых, там будет полный стадион, во-вторых, мотивация. Плюс непонятно, как готовился к этой игре ЦСКА. В Москве ведь тоже очень холодно», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря. Начало — в 19:45 по московскому времени. Отметим, что сейчас «быки» опережают «красно-синих» в турнирной таблице РПЛ на семь очков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Сергей Юран ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Декабря
15:38
Юран назвал «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА
15:00
Чанов: «ЦСКА рано вычёркивать из борьбы за чемпионство»
14:39
Синицын: «Только переезд в Европу покажет, готов ли к этому Кривцов»
14:06
​Дьяков: «Кордобу сложно заменить»
13:45
Колосков: «У ЦСКА характер покрепче, чем у «Краснодара» 1
13:14
Игрок «Зенита» Мостовой: «Верю, что ЦСКА отнимет очки у «Краснодара»
12:23
Амбассадор PARI Андрей Тихонов спрогнозировал ничью в матче «Краснодара» с ЦСКА в 18-м туре РПЛ
10:53
Тихонов: «Большого количества голов в матче «Краснодар» — ЦСКА я не жду»
10:39
Таранов: «ЦСКА способен обыграть «Краснодар»
10:24
Чанов: «Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто»
02:18
Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Декабря
18:06
Борис Игнатьев назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
16:39
Проверенная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА Москва чемпионата России — 10 декабря 2023
16:16
Тарханов: «Кордобы нет — это большая потеря для «Краснодара»
15:29
Кузнецов — о матче «Краснодар» - ЦСКА: «Никто не будет уступать»
13:52
Даев: У «Краснодара» будет небольшое домашнее преимущество в матче с ЦСКА
01:13
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Краснодар — ЦСКА Москва РПЛ — 10 декабря 2023
08 Декабря
18:52
Два матча тура РПЛ пройдут с системой определения офсайдных линий
15:29
Деменко: «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью»
13:49
Камоцци: «Сперцяну стоит покинуть «Краснодар», если «Ювентус» придёт за ним»
12:41
Бывший игрок ЦСКА Биджиев предсказал поражение «армейцев» от «Краснодара»
12:14
​Боков: «Зенит» опередит «Краснодар»
10:38
Геркус считает, что матч ЦСКА — «Ростов» не нуждался в переносе
07 Декабря
23:11
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» важно уйти на зимний перерыв именно лидером»
21:37
Барбоза не верит, что зимой игроки РПЛ уедут в Европу
18:51
Первый тренер Чалова: Зимой Фёдор не уедет в Европу
18:45
Масалитин: «ЦСКА - более опытная команда, чем «Краснодар», и в этом вижу шанс»
18:35
​Акинфеев призвал не сравнивать его с Дасаевым и Яшиным
17:30
​«Краснодар» останется на вершине»: Борис Игнатьев высказался о главном матче 18-го тура РПЛ
17:23
Чанов рассказал, при каком условии ЦСКА сможет бороться за чемпионство
14:38
Агент Глебова: «Мы не рассматривали другие варианты, кроме ЦСКА»
06 Декабря
23:57
​Бесплатная ставка и прогноз на матч Краснодар – ЦСКА Москва чемпионата России 10 декабря 2023
20:57
Агент Глебова: ЦСКА не отпустил Кирилла в аренду
20:25
Деменко заявил, что «Краснодар» не сможет обыграть ЦСКА
17:52
​Дасаев: «Кто такой Гинер?» 3
17:33
​«До фонаря»: Дасаев отреагировал на слова Гинера о том, что Акинфеев его превосходит
16:15
​Овчинникова впечатляет игра Акинфеева
16:13
Обляков: «Файзуллаев даже в обороне помогает»
15:58
Мостовой: «Краснодару» нужно любой ценой побеждать ЦСКА»
15:31
​Акинфеев вспомнил, как начал играть под номером 35
15:26
​Алексей Березуцкий рассказал о прозвище Акинфеева
14:51
​Гинер: «С уважением отношусь к Яшину и другим, но, по-моему, Акинфеев уже поставил все рекорды»
12:08
Сенников: «ЦСКА может преподнести «Краснодару» сюрприз»
11:45
Дьяков объяснил, почему «Краснодар» начнёт терять очки по ходу чемпионата России
11:25
Масалитин оценил выступление ЦСКА в первой части чемпионата России
11:21
Агент высказался об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Олимпиакоса» Бьелю
11:06
«Атлетико Минейро» может выкупить Фукса у ЦСКА
10:33
ЦСКА пожелал успехов Фуксу
10:14
«Краснодар» может усилиться полузащитником «Олимпиакоса»
09:39
Защитник ЦСКА Фукс продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро»
00:27
​Масалитин ответил, какой топ-чемпионат подошёл бы Чалову
05 Декабря
20:51
Таранов сделал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
20:41
Булыкин назвал фаворита матча «Краснодар» - ЦСКА
20:34
Булыкин уверен, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке
17:49
​ЦСКА показал обложку с Акинфеевым в стиле GTA
17:33
Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову 1
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
11:51
Мор: «Краснодару» нужен классный нападающий, который будет сидеть под Кордобой»
10:46
Чалов: «Файзуллаев уже два раза угощал нас пловом»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
09:51
Агент Батчи: «Мы с «Краснодаром» ещё ничего не подписывали»
09:35
Чалов: «Мечта вернуться в Европу есть» 1
09:18
Мор: «Обляков выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна»
04 Декабря
16:07
Курбанов: «Хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар»
13:32
Обляков — о голе Мендеса: «Возможно, что погода пошла ему на пользу»
03 Декабря
19:30
Сафонов: Кордоба был неправ, нужно сдерживать себя
17:10
Обляков — о матче с «Ростовом»: «Неплохо было бы в валенках выскочить»
16:54
Балахнин: «ЦСКА выиграл, потому что «армейцы» лучше «Ростова»
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
3.15 3.45 2.25
Видео
38 мин
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
0
0
2.16 3.60 3.25
Видео
10.12.23 в 19:45
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.22 3.55 3.15
Видео
10.12.23 в 19:45
Балтика Балтика
Рубин Рубин
2.60 3.05 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
17:05 · Россия. Премьер-лига
​Денисов: «Хотелось бы, чтобы Абаскаль скорее вернулся»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Владимир Быстров: Если выбирать между Абаскалем и Мостовым я бы выбрал второго
17:01 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Динамо» поборется за золото»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Закономерный результат, боевая ничья, достаточно смотрибельная для этого времени года»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» выдал серию из 5 домашних игр РПЛ без поражений
16:49 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Чуть-чуть не хватило для победы, но надо принимать это очко как плюс»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил игру Тюкавина в первой части сезона
16:43 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин дал комментарий после ничьей с «Факелом»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Соболев рассказал, кто круче Месси или Роналду
16:27 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на новость «Евро-Футбола» о нападении судьи с ножом на футболиста
16:26 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «В матче с «Зенитом» были надежды на победу»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Клюев: «Все прекрасно понимают, как сыграешь, с таким настроением уйдёшь»
16:20 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» перед зимними каникулами выдало серию из 12 игр без поражений
16:18 · Россия. Премьер-лига
Соболев раскритиковал серию видеоигр EA Sports FC 24
16:13 · Россия. Премьер-лига
Деограсия объяснил ротацию перед матчем с «Сочи»
Все новости
Рекомендуем