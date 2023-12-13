Ещенко считает Ивича лучшим тренером первой части сезона в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко назвал наставника «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером первой части текущего сезона.

«Если «Краснодар» — лучшая команда, то Ивич — лучший тренер? Получается, что так», — цитирует Ещенко «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что другие команды, помимо «Зенита», так же способны составить «быкам» конкуренцию в борьбе за золото.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Следом идёт «Динамо», которое отстаёт от «быков» на шесть баллов. Свои следующие матчи команды проведут уже в марте 2024 года.