Обляков — о голе Мендеса: «Возможно, что погода пошла ему на пользу»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) высказался о голе своего одноклубника Виктора Мендеса. Напомним, что для чилийского футболиста этот мяч стал первым в чемпионате России.

«Снег пошёл и Мендес забил гол! Вполне возможно, что погода пошла на пользу. Он подключился к атаке, ему Федя хорошо подал. Забил, красиво отметил! Мы его поздравили», — цитирует Облякова Metaratings.

Напомним, Мендес перешёл в ЦСКА летом 2022 года. В общей сложности в составе «армейцев» 24-летний полузащитник успел провести 58 матчей, в которых ему удалось забить один гол и отдать одну результативную передачу.