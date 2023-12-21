Орлов: «Способен ли Сафонов стать наследником Акинфеева? Посмотрим, на каком уровне он будет играть в 37 лет»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто является лучшим вратарём РПЛ по итогам первой части текущего сезона.

Журналист выделил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, порассуждав на тему того, способен ли 24-летний футболист стать наследником вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Посмотрим, на каком уровне он (Сафонов) будет играть в 37 лет. При всех его достоинствах он порой играет немного авантюрно. По-гусарски. У него же и внешность такая, образ (улыбается). Вот и действует он иногда рискованно. А для вратаря главное — рациональность и надёжность», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых пропустил 12 мячей и в восьми встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. На сегодняшний день «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав в 18 встречах 38 очков.