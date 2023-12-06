Агент Глебова: ЦСКА не отпустил Кирилла в аренду

Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Были интересы к Кириллу со стороны клубов РПЛ по поводу аренды, но, поговорив с руководством ЦСКА, мы поняли, что они не горят желанием его куда‑то отпускать», — сообщил Железняков «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне 18-летний игрок появился на поле в восьми матчах в составе ЦСКА и не смог отметиться результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Глебова с «армейцами» рассчитано до середины 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.