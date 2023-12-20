Аленичев считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Несмотря на отставание, Аленичев считает, что петербургская команда является главным претендентом на чемпионский титул.

«Считаю, шансы «быков» против «Зенита» — 40 на 60. Во-первых, стартовый матч после перерыва против «Рубина» из-за дисквалификации пропустит Кордоба. Плюс питерцы, как мне кажется, зимой сделают какое-то значимое приобретение. Все — руководство клуба, тренерский штаб, игроки — понимают, что второе место станет для «сине-бело-голубых» провалом», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в марте следующего года. Первым соперником «Краснодара» по весенней части сезона станет «Рубин», а «Зенит» померится силами со «Спартаком».