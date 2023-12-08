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Деменко: «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью»

08 Декабря 2023 • 15:29 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.55 2 3.35
10.12 19:45

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором «быки» примут на своём поле ЦСКА.

По мнению эксперта, явного фаворита в предстоящей игре нет, поэтому, скорее всего, противостояние «Краснодара» и ЦСКА завершится вничью.

«Обе команды будут играть на победу, но, кажется, не выявят победителя и сыграют вничью. Я бы не сказал, что «Краснодар» сильнее ЦСКА при всех проблемах «армейцев». ЦСКА — достаточно хорошая и организованная команда, которая знает, как играть на выезде», — приводит слова Деменко Metaratings.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря. Начало этой встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «быки» опережают «армейцев» в турнирной таблице РПЛ на семь очков.

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