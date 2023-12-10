В РПЛ осталась единственная команда, в ворота которой ещё не пробивали пенальти

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге осталась всего лишь одна команда, в ворота которой в этом сезоне ещё не назначали 11-метровые удары. И имя ей – «Краснодар», делится фактом Opta Sports.

Напомним, что «быки» на последних минутах воскресного матча против московского ЦСКА благодаря голу Никиты Кривцова с углового добыли ценнейшие три очка и опередили питерский «Зенит» на два балла турнирной таблицы. Теперь у «быков» 38 очков, а у «Зенита» - 36. «Краснодар» лидировал большую часть текущего сезона в РПЛ, занимая первое место турнирной таблицы.

Кстати, «быки» также ни разу не проиграли в РПЛ в 2023 году дома.