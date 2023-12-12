Пономарёв: Файзуллаев справедливо попал в число лучших молодых игроков года

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал включение полузащитника «армейцев» Аббосбека Файзуллаева в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии IFFHS.

«Я поддерживаю то, что Файзуллаева включили в число номинантов. Это справедливо. Считаю, что он достоин того, чтобы в итоге его признали лучшим молодым игроком мира, — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, вингер «армейцев» имеет зрелое мышление на поле, несмотря на свой возраст. Пономарёв также отметил хорошее техническое оснащение игрока ЦСКА.

Напомним, что Файзуллаев попал в список 26-ти лучших молодых игроков 2023 года вместе с такими футболистами, как Джуд Беллингем, Джамал Мусиала и Гави.