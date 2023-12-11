Орлов рассказал, в чём «Краснодар» превзошёл «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, почему «Краснодар» сумел превзойти «Зенит» по итогам первой части текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Орлов назвал «Краснодар» сбалансированной командой, выразив мнение, что она заслуженно занимает первую строчку.

«Как правило, кто меньше всех пропускает, тот и становится чемпионом. В чём «Краснодар» превзошёл «Зенит» осенью? Если сравнивать составы, то явный козырь южан — вратарь Сафонов. Кордоба забил меньше Кассьерры, удалился. Но он очень часто делал разницу, решал исходы встреч. Мне очень нравится Олусегун», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

При этом журналист отметил, что для борьбы за чемпионский титул «Краснодару» необходимо приобрести ещё двух футболистов высокого уровня, так как последние победы южанам доставались непросто.