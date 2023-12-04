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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Курбанов: «Хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар»

04 Декабря 2023 • 16:07 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Главный тренер «Титана» Шамиль Курбанов поделился мнением о борьбе за первую строчку турнирной таблицы РПЛ.

Напомним, сейчас чемпионат России возглавляет «Краснодар», набравший в 17 матчах 35 очков. Вторым идёт «Зенит», отстающий от «быков» на два балла.

Курбанов признался, что симпатизирует «Краснодару» и хочет, чтобы эта команда завоевала чемпионский титул.

«Многое зависит от того, как команды уйдут на зимний перерыв. Хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар» — очень симпатизирую этой команде. Надеюсь, у них всё получится», — цитирует Курбанова «Газета.Ру».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 10 декабря против ЦСКА. Начало — в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Шамиль Курбанов

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