Обедзинский: «Боюсь, для «Зенита» чепуха отставание от «Краснодара»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч 18-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА (1:0) и борьбу за чемпионство между «быками» и «Зенитом».

- У меня было предчувствие, что Кривцов забьёт. А Кокшаров в игре с «Оренбургом» наелся, еле ноги бегали. Мощи не хватает ему. Зато вместо Кордобы есть Кривцов – красавчик. Как он попал, тяжело попасть. Ещё тысячу раз дай ему так пробить – не попадёт. А что тогда попал – судьба такая.

В первом тайме я сомневался, что по такой игре «Краснодар» сможет выиграть. Думал, хоть бы не проиграли. А потом, видимо, накачка произошла в перерыве, тренер сказал что-то. 85-90 процентов игры сделал Сафонов. Тащил столько мячей неожиданных, тоже красавчик. Лучшая его игра.

Боюсь, что для «Зенита» чепуха два очка отставания от «Краснодара». Это ещё не показатель. Вот если бы сезон сейчас заканчивался, тогда, конечно, другое дело. Весной опять гонка будет, двенадцать туров. А повторить хороший ход гораздо тяжелее, чем сделать его первый раз.

«Краснодар» по итогам 18 туров РПЛ опережает своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.