​«Краснодар» останется на вершине»: Борис Игнатьев высказался о главном матче 18-го тура РПЛ

Известный тренер Борис Игнатьев в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о центральном матче 18-го тура РПЛ. В нём лидирующий «Краснодар» будет принимать ЦСКА 10 декабря.

- В матче «Краснодар» - ЦСКА какой будет игра?

- Многие ожидают, что «Краснодар» уйдет в отпуск на первом месте. Но ему будет противостоять команда, которая хорошо решает стоящие перед ней задачи и при этом имеет достаточно квалифицированных футболистов. Единственное, москвичи не всегда отрабатывают в обороне. И это не только защитники. «Армейцы» с большим желанием атакуют, чем обороняются. Поэтому я думаю, что «быки» так и останутся во главе таблицы.

Елена Григорьевская

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