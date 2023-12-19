Игрок «Краснодара» Кривцов посвятил гол в ворота ЦСКА болельщикам «быков»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о голе, который он забил на 90-й минуте матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Футболист заявил, что посвящает этот мяч болельщикам «быков», которые пришли в тот вечер на стадион.

«В первую очередь это больше не для меня, а для команды, города, всех болельщиков. 35 тысяч человек пришло на матч. Я думаю, фанаты заслужили эту победу вместе с нами», — цитирует Кривцова «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая восьмой ЦСКА на 10 очков. Чемпионат России возобновится весной следующего года, по ходу которой командам предстоит провести по 12 встреч.