Сёмин включил Тюкавина в список лучших игроков первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части сезона в Российской премьер-лиге.

- Назовите три команды, удивившие вас больше всего.

- «Краснодар», «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов».

- Тройка лучших игроков.

- Файзуллаев, Тюкавин и Сперцян.

- Тройка лучших тренеров.

- Ивич, Личка и Юран.

После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров сезона замыкает московское «Динамо». До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.