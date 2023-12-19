Сёмин включил Тюкавина в список лучших игроков первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части сезона в Российской премьер-лиге.
- Назовите три команды, удивившие вас больше всего.
- «Краснодар», «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов».
- Тройка лучших игроков.
- Файзуллаев, Тюкавин и Сперцян.
- Тройка лучших тренеров.
- Ивич, Личка и Юран.
После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров сезона замыкает московское «Динамо». До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.
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