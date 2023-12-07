Барбоза не верит, что зимой игроки РПЛ уедут в Европу

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможных переходах игроков РПЛ в Европу в предстоящее трансферное окно.

«Я думаю, что зимой вряд ли будут переходы из РПЛ в большие европейские команды. Это очень специфически, не думаю, что увидим большие сделки зимой, а летом вполне реально», — приводит слова Барбозы Metaratings.

По мнению агента, в ближайшем будущем в Европу могут отправиться полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Локомотива» Артём Карпукас.

После 17 туров лидером Российский премьер-лиги является «Краснодар», в копилке которого 35 очков.