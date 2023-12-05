Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову

05 Декабря 2023 • 17:33 Комментировать (1)
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.12 19:45

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на желание нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова поиграть в Европе.

По мнению эксперта, такое стремление Чалова является адекватным, ведь он уже выступает за швейцарский «Базель». При этом экс-игрок считает, что Чалову пока рано ехать в Европу.

«Я встречался с Чаловым на днях. Я сказал, что ему следует агрессивнее играть в атаке и быть по-хорошему наглым в нападении. Если Чалов изменит свой стиль, то он сможет заинтересовать качественные европейские клубы», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В этом сезоне 25-летний форвард провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет 3 голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Владимир Пономарёв ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Декабря
17:33
Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову 1
15:40
​Шансы «Зенита» стать чемпионом России снизились – цифры
11:51
Мор: «Краснодару» нужен классный нападающий, который будет сидеть под Кордобой»
10:46
Чалов: «Файзуллаев уже два раза угощал нас пловом»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
09:51
Агент Батчи: «Мы с «Краснодаром» ещё ничего не подписывали»
09:35
Чалов: «Мечта вернуться в Европу есть» 1
09:18
Мор: «Обляков выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна»
04 Декабря
16:07
Курбанов: «Хотелось бы, чтобы титул забрал «Краснодар»
13:32
Обляков — о голе Мендеса: «Возможно, что погода пошла ему на пользу»
03 Декабря
19:30
Сафонов: Кордоба был неправ, нужно сдерживать себя
17:10
Обляков — о матче с «Ростовом»: «Неплохо было бы в валенках выскочить»
16:54
Балахнин: «ЦСКА выиграл, потому что «армейцы» лучше «Ростова»
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Levlimin
05 Декабря 2023 в 18:01
С советом Пономарева Чалову полностью согласен. Уж больно деликатно играет Федор и конечно ему почти всю игру надо, необходимо проводить в штрафной соперника, в ней он ъорош.
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» на данный момент не ведёт переговоров по трансферам
17:58 · Россия. Премьер-лига
Бувач может возглавить «Црвену Звезду» слухи
17:49 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА показал обложку с Акинфеевым в стиле GTA фото
17:48 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты сроки проведения Зимнего кубка РПЛ
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Омар Коррея отсутствует в трансферных списках ЦСКА
17:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову 1
17:26 · Россия. Премьер-лига
Колыванов рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где Тикнизян хочет продолжить карьеру слухи
17:19 · Россия. Премьер-лига
​Смолов ответил, какой город является футбольной столицей России
17:19 · Россия. Премьер-лига
Лещенко: Я бы хотел, чтобы Тюкавин поиграл в Европе
17:13 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо», однозначно, будет стараться создать конкуренцию «Зениту» и «Краснодару»
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Ренан покинет «Зенит» - назван следующий клуб защитника 1
17:08 · Россия. Премьер-лига
Промес — лучший игрок «Спартака» в ноябре
17:06 · Россия. Премьер-лига
В «Сан-Паулу» высказались об интересе к Велингтону со стороны ЦСКА и «Зенита»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о Тюкавине: Он может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона РПЛ
Все новости
Рекомендуем