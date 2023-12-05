Пономарёв рассказал, какой совет дал Чалову

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на желание нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова поиграть в Европе.

По мнению эксперта, такое стремление Чалова является адекватным, ведь он уже выступает за швейцарский «Базель». При этом экс-игрок считает, что Чалову пока рано ехать в Европу.

«Я встречался с Чаловым на днях. Я сказал, что ему следует агрессивнее играть в атаке и быть по-хорошему наглым в нападении. Если Чалов изменит свой стиль, то он сможет заинтересовать качественные европейские клубы», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В этом сезоне 25-летний форвард провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет 3 голевые передачи.