Тихонов: «Большого количества голов в матче «Краснодар» — ЦСКА я не жду»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

Как считает эксперт, «Краснодар» решит действовать от обороны и большого количества мячей в предстоящей встрече забито не будет.

«Учитывая, что «Краснодар» остался без Кордобы, хозяева вряд ли станут рисковать. Скорее всего, «быки» будут играть от обороны, попробуют засушить игру. Большого количества голов я здесь не жду, однако если москвичи сумеют забить, то «быкам» придётся приложить все усилия для достойного ответа», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 10 декабря. Начало этой игры запланировано на 19:45 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «быки» опережают «армейцев» в турнирной таблице РПЛ на семь очков.