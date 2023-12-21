Медведев: «Лучший вратарь России — Акинфеев»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим голкипером России.

Медведев выделил 37-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, выразив мнение, что многолетний страж ворот «армейцев» до сих пор является лучшим в стране.

«Он будет долго оставаться номером один. Раньше все сравнивали с Яшиным, потом с Дасаевым, затем с Черчесовым, далее с Овчинниковым. А теперь будут сравнивать долгое время с Акинфеевым. Он легенда и до сих пор остаётся на высоком уровне», — приводит слова Медведева Sport24.

В текущем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 17 матчей, в которых пропустил 20 голов и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета «армейцев» опытный вратарь защищает с 2003 года.