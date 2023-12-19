Дьяков считает, что раньше футболисты были сильнее

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков сравнил современных футболистов с игроками, которые выступали в начале 2000 годов.

По мнению эксперта, нынешним звёздам мирового футбола Криштиану Роналду и Лионелю Месси в прежние времена было бы сложнее проявлять своё мастерство.

«Как по мне, футболисты, которые играли в 90 и начала 2000 сильнее нынешнего поколения. Естественно, в то время Роналду и Месси было бы сложнее. Но даже сейчас те «Золотые мячи», которые они взяли, не все получены заслуженно», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, сам Дьяков в период своей футбольной карьеры выступал за «Динамо», «Ростов», «Томь», «Сивасспор» и «Спартак-2». Также футболист защищал цвета молодёжной сборной России.