Деменко: «Краснодару» требуется точечное усиление»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о целях южан на зимнее трансферное окно.

Эксперт считает, что «быками» необходимы точечные усиления, которые позволят сохранить нынешний костяк команды.

«Будет неправильно покупать футболиста и оставлять его в запасе. Но и сажать сразу в запас игрока, которому доверяли в первой части сезона, тоже опасно. Это довольно скользкий момент, поэтому клуб будет очень точечно подходить к трансферам. Важно будет оставить нынешний костяк команды и не допустить ухода Алонсо и Сперцяна», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Отметим, что «быки» ещё ни разу в своей истории не выигрывали чемпионский титул.