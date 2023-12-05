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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Обляков выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна»

05 Декабря 2023 • 09:18 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Ростов

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о победе ЦСКА над «Ростовом» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, несмотря на непростые погодные условия, «армейцы» сумели показать хорошую игру в атаке. Особенно Мор выделил нападающего Фёдора Чалова и полузащитника Ивана Облякова.

«Иван выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна. Сохранял мяч, точно играл низом, не боялся импровизировать. «Армейцы» неплохо катали мяч, комбинировали», — цитирует Мора «Спорт-Экспресс».

После 17 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой заключительный в этом году матч «красно-синие» проведут 10 декабря против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков Эдуард Мор ещё теги

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