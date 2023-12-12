Байдачный оценил вклад Ивича в лидерство «Краснодара»

Бывший главный тренер «Терека» (ныне «Ахмат») и «Ростова» Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о выступлении «Краснодара» в чемпионате России.

- За счёт чего «Краснодар» занимает первое место?

- У «Краснодара» есть всё для этого. Команда на протяжении многих лет была одним из лидеров российского футбола. Прекрасный состав, атакующая игра, великолепный стадион. Раньше у них не было результата. Они играли хорошо на высоком уровне, но ничего не выигрывали. А сейчас появилась такая возможность, и я думаю, что у них есть вдохновение.

- Какова заслуга Ивича в успехах «Краснодара»?

- У них и президент клуба, я думаю, очень сильно влияет на команду. Не может быть удачное выступление заслугой только одного тренера – это абсурд. Футболисты тоже имеют значение. Если всё это совпадает в единое целое, тогда и приходит результат.

- Согласны, что Ивич перестроил «Краснодар» на более прагматичный футбол? Раньше же эта команда не закладывалась на результат.

- Кто вам такое сказал? Если команда не закладывается на результат, зачем тогда играть и соревноваться? Нет, извините. На результат «Краснодар» закладывался. Вопрос в другом – почему он не достигался, что мешало. Надо разбираться. И судить о выступлении «Краснодара» можно будет лишь по окончании чемпионата, – заключил Байдачный.

По итогам 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками. У идущего вторым «Зенита» 36 баллов.