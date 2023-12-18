​ЦСКА принял решение по Чалову

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов находится на радарах команд из Турции и из других стран Европы. Тем не менее, московский клуб не планирует расставаться с Чаловым в зимнее трансферное окно. Об этом рассказывает телеграм-канал «Дневник Армейца».

В то же время источник отмечает, что Чалов хочет попробовать себя в одном из статусных чемпионатов Европы из числа топ-5.

В нынешнем сезоне Фёдор Чалов провёл 26 матчей, в которых забил 11 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

Добавим, что после восемнадцати туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.