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Масалитин: «Без конкуренции для Карраскаля и Медины они так и будут играть расслабленно, понимая, что им нет замены» эксклюзив

06 Марта 2023 • 01:33 Комментировать
Сочи
2:0
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «армейцев» в матче против «Сочи».

«Не впечатлили, не то слово. Впереди вообще ничего ЦСКА не создал. Невнятная игра от Медины и Карраскаля, от которых многое зависит. Кучаев тоже не сыграл. Моментов вообще не создали. Могли бы, конечно, за счет стандартов забить. Один, в принципе, забили. Как по мне, это был чистый гол. В обороне как были проблемы, так и есть.

«Сочи» всю игру придерживался своей тактики, и это привело к голам. Во втором забитом мяче, понятно, помогли рикошеты ещё. А первый гол - отличная комбинация. ЦСКА никем не усилился, нужны изменения. Клуб должен перестраиваться, тактику менять надо тоже. Не видно, как они могли бы влиять на результат. На лавочке сидит одна молодежь, которая показалась только в конце.

Без конкуренции для Карраскаля и Медины они так и будут играть расслабленно. Они понимают, что им нет замены. Вопрос - зачем нам нужны такие легионеры? Ладно, если бы играли молодые и проиграли. А тут приехали звёзды, на которых надо равняться. А на что тут равняться? Посмотрим, что покажет ЦСКА дома. Федотов приучил, что дома и на выезде это две разные команды», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Хорхе Карраскаль Хесус Медина
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