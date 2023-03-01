Дивеев: «Я перестал обращать внимание на хейт»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, как относится к критике в свой адрес.

«Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец. Я перестал обращать внимание на это, всем не угодишь», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

Футболист добавил, что всегда найдется человек со стороны, который будет тебя хейтить, поэтому сейчас он слушает только одноклубников, тренеров и родителей.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.