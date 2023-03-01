Дивеев чуть не пропустил матч с «Пари НН» из-за неодобрения Fan ID

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил, как был близок к пропуску матча против «Пари НН» из-за сбоя в системе Fan ID.

«Всё оформил, поехал в МФЦ, подтвердил ― там сказали, что одобрение придёт через пару дней. Подходит время выезда на матч, администратор всем в команде пишет: «Скиньте номера своих Fan ID». Я ему говорю: «А мне не одобрили», — рассказал игрок российской национальной команды в интервью «Чемпионату». Дивеев отметил, что паспорт пришлось делать заново из-за ошибки при оформлении.

Напомним, что Игорь провёл в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги лишь 10 матчей, забив один гол. Защитник не выходил на футбольное поле в официальных матчах с сентября прошлого года.