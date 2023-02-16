Агент Дивеева: «Игорю очень нравится Англия»

Агент центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о футбольный предпочтениях своего клиента. 23-летнего защитника не первый год сватают в зарубежный клуб, однако игрок пока остаётся в ЦСКА.

«Знаю, что очень нравится ему Англия и он бы хотел попробовать себя в АПЛ. Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов не надо сбрасывать и более детально лучше у самого Игоря спросить», - цитирует Ерёмина Metaratings.

По версии портала Transfermarkt, стоит молодой защитник 6 млн евро, а его трудовой договор с «армейцами» действует до середины 2024 года.