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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Дивеева: «Игорю очень нравится Англия»

16 Февраля 2023 • 23:12 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
05.03 19:30

Агент центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о футбольный предпочтениях своего клиента. 23-летнего защитника не первый год сватают в зарубежный клуб, однако игрок пока остаётся в ЦСКА.

«Знаю, что очень нравится ему Англия и он бы хотел попробовать себя в АПЛ. Конечно, Италию, Испанию, Германию со счетов не надо сбрасывать и более детально лучше у самого Игоря спросить», - цитирует Ерёмина Metaratings.

По версии портала Transfermarkt, стоит молодой защитник 6 млн евро, а его трудовой договор с «армейцами» действует до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Еремин Игорь Дивеев
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