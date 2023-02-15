Федотов прокомментировал замену Дивеева в матче с «Динамо»

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал раннюю замену своего основного защитника Игоря Дивеева. Напомним, что в сегодняшнем матче против московского «Динамо» (2:1) российский защитник покинул поле на 37-й минуте – его на поле сменил Никита Ермаков.

«Замена – наша подстраховка. Он приземлился на прямую ногу, в мышце бывает такое напряжение, она реагирует на неправильное приземление. Решили не рисковать», - цитирует Федотова «Матч-ТВ».

Специалист добавил, что и поле на сборе в Турции было недостаточно хорошего качества, что послужило дополнительной нагрузкой на здоровье футболиста.